Fon Soruşturması\'nda 26 kişiden 7\'sine tutuklama, 17\'sine adli kontrol talep edildi

Fon Soruşturması'nda 26 kişiden 7'sine tutuklama, 17'sine adli kontrol talep edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürüttüğü Fon Soruşturması'nda 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si tutuklama, 17'si adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
(İSTANBUL) Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması"nda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si hakkında tutuklama, 17'si hakkında ise adli kontrol istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması" devam ediyor.
Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugün 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Bunlardan 7'si tutuklama, 17'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: ANKA
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