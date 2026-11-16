Fon Soruşturması'nda 26 kişiden 7'sine tutuklama, 17'sine adli kontrol talep edildi - Son Dakika
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Fon Soruşturması'nda 26 kişiden 7'sine tutuklama, 17'sine adli kontrol talep edildi

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Fon Soruşturması\'nda 26 kişiden 7\'sine tutuklama, 17\'sine adli kontrol talep edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürüttüğü Fon Soruşturması'nda 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si tutuklama, 17'si adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(İSTANBUL) Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması"nda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si hakkında tutuklama, 17'si hakkında ise adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması" devam ediyor.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugün 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Bunlardan 7'si tutuklama, 17'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: ANKA
Fon SoruşturmasıİstanbulEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Fon Soruşturması'nda 26 kişiden 7'sine tutuklama, 17'sine adli kontrol talep edildi - Son Dakika
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