Fontaines D.C. İstanbul\'da Filistin\'e Destek Verdi

İrlandalı müzik grubu "Fontaines D.C." İstanbul konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

Epifoni'den yapılan açıklamaya göre, KüçükÇiftlik Park'ta, Epifoni ve URU organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, konser boyunca sahnede yer alan Filistin bayrağıyla dayanışma mesajı verilirken, "Free Palestine" (Filistin'e Özgürlük) sloganları ile dinleyiciler tek yürek oldu.

"Here's the Thing" parçası ile başlayan konserde, "Boys in the Better Land", "It's Amazing to be Young", "In the Modern World" ve "Starburster" gibi grubun sevilen şarkıları seslendirildi.

Grup, İstanbul'a ilk kez geldiklerini ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini izlemeye gelenlere teşekkür etti.