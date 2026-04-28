Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul'a Dönüyor: Otellerde Yüzde 20-25 Doluluk Artışı Bekleniyor

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenleniyor. Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'daki otellerin doluluk oranlarında yüzde 20-25 artış beklediklerini söyledi. Eresin, etkinliğin ülke ekonomisi ve algısına olumlu katkı sağlayacağını, Orta Doğu'daki kargaşa nedeniyle Körfez Bölgesi'nde iptal edilen yarışların 2027'den önce İstanbul'a alınabileceğini öngördü.

Eresin, otel fiyatlarının arz-talep dengesine uygun olacağını, dünya genelindeki 4-5 yıldızlı otel fiyatlarının dörtte biri kadar olacağını belirtti. İstanbul pistinin saat yönünün tersine koşulan nadir pistlerden biri olduğunu ve 14 virajıyla özel bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Formula 1'in kısa vadeli katkılarının yanı sıra orta ve uzun vadede de şehre önemli etkiler yaratacağını ifade etti.

Eresin, dünya genelinde otel rezervasyonlarının düşük seyrettiğini, savaş ve artan petrol fiyatlarının seyahat maliyetlerini yükselttiğini söyledi. Savaşın sonlanmasıyla eski rakamların geçilebileceğini umduğunu belirtti. Son olarak, Formula 1 gibi organizasyonların devamının geleceğini ve Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının artacağını öngördü.