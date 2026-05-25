Forza Horizon 6, 19 Mayıs’ta Çıktı: Japonya Temalı

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S, PC, Steam ve Game Pass'te çıktı. PlayStation 5 versiyonu yıl sonunda gelecek. Oyun, Japonya'nın sokak yarışı kültürünü ve doğasını merkeze alıyor. Araç listesinde Hyundai N Vision 74, Aston Martin Valkyrie ve JDM modelleri öne çıkıyor. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere D'den S2'ye sınıflandırılmış geniş bir koleksiyon mevcut.