Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı - Son Dakika
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Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

04.06.2026 11:55
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Akçakale'de ineği foseptik çukurundan itfaiye ekipleri kurtardı. Vatandaşlar yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sevimli Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, halat bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı - Son Dakika

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