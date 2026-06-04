Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Sevimli Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, halat bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla kurtardı.
Son Dakika › Güncel › Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı - Son Dakika
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