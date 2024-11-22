Foshan'da Yeni Süper Köprü Açılıyor

FOSHAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan kentinde bulunan Fulong Xijiang süper ana köprüsü görülüyor, 21 Kasım 2024.
Foshan kentinde yer alan 1770,6 metre uzunluğundaki köprü, batıdaki Gaoming bölgesi ile doğudaki Sanshui bölgesini birbirine bağlıyor.
Cuma günü trafiğe açılması planlanan köprü, Çin'in güneyindeki Guangdong'da bulunan Guangzhou ve Foshan kentlerinin batı bölgesinin ulaşım sistemini bir üst seviyeye taşıyacak. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)
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