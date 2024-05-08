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Fotoğraf tutkunu savcı, 350'ye yakın kuş türünü fotoğrafladı

Soğukpınar: "Tetiğe değil, deklanşör bas, öldürme ölümsüzleştir"

SAMSUN - Samsun Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar aynı zamanda Türkiye'de bulunan 450 kuş türünden birçoğunu fotoğraflayan ve yaban hayattaki canlıların fotoğraflarını çeken bir yaban hayat fotoğrafçısı.

Yıllardır kuş fotoğrafçılığı yapan Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, izinli olduğu günlerinde herkesin uyuduğu saatlerde kamuflajını giyip Samsun Kızılırmak Deltası'na giderek kuşları fotoğraflayabilmek için saatlerce bekliyor. Bir kuş türünün fotoğrafını çekmek için saatlerce kıpırdamadan bekleyen Savcı Soğukpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 350'ye yakın kuş türünü fotoğrafladı.

Çektiği fotoğrafların yanı sıra ilginç ve gözlemlenmesi zor anları da videoya alan Savcı Soğukpınar, sincapların nasıl ses çıkardığını, bahrilerin nasıl toplu olarak uçtuğunu, yalıçapkınının eşini balıkla beslemesini, saz horozunun banyosunu, yabani sülünün ötüş anını, guguk kuşunun ötüş anını, saz horozlarının dansını, tayların koşuşturmasını, büyük ak balıkçılın avlanmasını ve birçok hayvanın davranışlarını doğal yaşam alanlarında kameraya kaydediyor.

"Tetiğe değil, deklanşör bas, öldürme ölümsüzleştir"

Yaban hayatı kayda almanın oldukça zor olduğunu ifade eden Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, "Yaban hayatta birçok canlı ve özellikle kuşlar, insan gördüğü zaman ya da ses duyduğunda kendisini korumaya alır. Bu yüzden herkesin bir hayvanat bahçesinde olduğu gibi bütün kuşları gözlemleme şansı olmayabilir. Kuş fotoğrafçıları, kuşların yaşam alanı hakkında bilgi sahibi oldukları için kuşlar nereye konar, nereye gelir, ne zaman göç ederler, beslenmeleri nasıldır, hangi ağaçlara konarlar, hangi sulak alanları severler gibi ön bilgilere sahip olunca daha kolay fotoğraf çekerler. Ben genelde sabahın erken saatlerinde güneş doğmadan fotoğraf çekeceğim alana gidiyorum. Alanda kendimi kamuflaj edecek şekilde yere örtü sererek, kuşların gelmesi muhtemel saatleri bekliyorum. Yatarak fotoğraf çekmemdeki amaç kuşları göz hizasında çekmektir. Kuşları yakından çekerek, insanların kuşlar hakkındaki farkındalığını arttırmak istiyorum. Kuş fotoğrafçılığı benim için vazgeçilmez bir hobidir. Kuş fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. Avcılar kuşlara ateş ederek öldürüyor. Bizler ise çektiğimiz fotoğraflar ile kuşları ölümsüzleştiriyoruz. Çektiğim bir fotoğrafı yıllar sonra görsem de o anki hislerimi hatırlayabiliyorum. Yıllardır dile getirdiğim 'Tetiğe değil, deklanşöre bas, öldürme, ölümsüzleştir' sloganıyla kuşları kayıt altına alıyorum" dedi.

Paylaşımlar büyük beğeni topluyor

Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, çektiği kuş ve diğer hayvanların fotoğraflarını, videolarını kendi sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Hayatlarında ilk kez değişik kuş türlerinin varlığından haberdar olan vatandaşlar, emeklerinden dolayı Savcı Sağukpınar'a teşekkürlerini sundukları gibi kuş fotoğrafları sayesinde Samsun'un tanıtımına da vesile oluyor.