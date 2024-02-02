 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza

Tunceli'de kaçak olarak nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan ve görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye toplamda 345 bin 988 TL para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapanlar aracılığıyla yaban hayvanlarını takip ederek kaçak avcıları tespit ediyor. Jandarma ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucunda avcıların kimlik bilgilerine ulaşıldı ve gerekli yasal işlemler yapıldı.

02.02.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCELİ'de kaçak olarak nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan ve görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye toplamda 345 bin 988 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğaya kurduğu 3 bin civarında fotokapanla yaban hayatını 7/24 takip ediyor. Fotokapanlarla ayrıca, yaban hayvanlarının peşindeki kaçak avcılar da tespit ediliyor. Harekete duyarlı fotokapanlar, bulundukları alandaki hareketlenmeyle birlikte kayıt yapmaya başlıyor. Çoğunlukla yaban hayvanlarını görüntüleyen bu fotokapanlar, geçtiğimiz günlerde Tunceli kırsalında kaçak avcıları da görüntüledi. İncelenen foto kapan kayıtlarında, yanlarında av tüfeği bulunan kişilerin sabaha karşı dağlık alana doğru ilerlediği ve ardından ölü dişi yaban keçisini sürükleyerek döndükleri görüldü. Yapılan bu tespitin ardından Tunceli DKMP Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, avcıların geçiş güzergahları Elektronik Plaka Tanıma Sistemi (EPTS) üzerinden teyit edildi. Jandarma uygulama noktalarında kontrol edildiği tespit edilen kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıldıktan sonra gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu kapsamda, kaçak olarak nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan 4 kişiye toplamda 345 bin 988 TL para cezası uygulandı. (DHA)

Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tunceli, Hayvanlar, Ceza, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement