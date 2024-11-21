Fotosohbet: Usta Fotoğrafçılarla Buluşma - Son Dakika
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Fotosohbet: Usta Fotoğrafçılarla Buluşma

Türkiye Fotoğraf Vakfı, fotoğraf meraklıları için 'Fotosohbet' etkinliği düzenledi.

21.11.2024 17:47
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Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından düzenlenen "Fotosohbet" etkinliği, fotoğraf meraklılarıyla usta fotoğrafçıları bir araya getirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, fotoğraf sanatçısı Zübeyir Süğlün'ün yönettiği "Bakmak ve Görmek, Fotoğrafta Mor İnek" başlıklı söyleşiye "İstanbul Seyyahı" olarak da bilinen Fahri Sarrafoğlu katıldı.

Sarrafoğlu, fotoğrafta bakış açısını ele aldığı konuşmasında olaylara ve olgulara daha farklı açıdan ve farkındalık ile bakabilme yeteneği üzerinde durdu.

Belgesel çalışmaları ile tanınan, fotoğraflarında insan-mekan ilişkisini ve zorlu çalışma koşullarını yansıtan fotoğraf sanatçısı Şener Tekçi ise "Zor iş, Ateşten Gömlek, Emek" başlıklı sunumunda uzun yıllarını verdiği işlere dair bilgi verdi.

Söyleşinin sonunda her iki katılımcıya vakfın yayını, Fotosfer Dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA

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