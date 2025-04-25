Fransa'da savcılık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılanan siyaset bilimci François Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti.
Arap dünyası ve İslam karşıtlığı üzerine çalışmalarıyla tanınan Burgat'ın, Gazze ile ilgili paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Aix-en-Provence Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
28 MAYIS'TA AÇIKLANACAK
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savcılık, Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis ve 4 bin avro para cezası talep etti.
Savcılık, Burgat'ın 6 ay boyunca X hesabından paylaşım yapmasının yasaklanmasını da istedi.
Duruşmada söz verilen Burgat, 7 Ekim 2023'te yaşananlar için Hamas'ı asla tebrik etmediğini, bölgedeki durum göz önünde bulundurulduğunda o tarihteki olaylarla ilgili Hamas'ın anlatımlarına daha fazla güvendiğini dile getirdi.
Mahkeme, Burgat'ın yargılandığı davada kararını 28 Mayıs'ta açıklayacak.
YAHUDİ ÖRGÜTÜN HEDEFİ OLDU
Burgat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili 2 Ocak 2024'te sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Avrupa Yahudi Örgütü adlı kuruluşun şikayeti üzerine 9 Temmuz 2024'te Aix-en-Provence'ta "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve aynı gün serbest bırakılmıştı.
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Son Dakika › Güncel › Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması - Son Dakika
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