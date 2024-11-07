Frankfurt'ta ABD'li Casus Gözaltına Alındı

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Almanya'nın Frankfurt kentinde, ABD vatandaşı Martin D'nin, Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yabancı bir gizli servis için istihbarat ajanı olarak hareket etme şüphesiyle gözaltına alınan kişinin evinde arama yapıldığı ifade edildi.

Martin D'nin yakın zamana kadar Almanya'da bulunan ABD silahlı kuvvetleri için çalıştığı belirtilen açıklamada, 2024'te Çinli hükümet yetkilileriyle temasa geçtiği ve hassas ABD askeri bilgilerinin Çin istihbarat servisine aktarılmasını teklif ettiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca soruşturmanın Federal Anayasayı Koruma Dairesi ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğü aktarıldı.

Şüphelinin ilerleyen saatlerde Federal Adalet Divanı sorgu yargıcının huzuruna tutuklama talebiyle çıkarılacağı kaydedildi.