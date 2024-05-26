Frankfurt\'ta Ejderha Teknesi Festivali Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 25 Mayıs 2024

1. Etkinliklerden çeşitli görüntüler

Birinci Frankfurt Ejderha Teknesi Festivali Cumartesi sabahı Almanya'nın Frankfurt kentindeki Main Nehri kıyısında başladı.

500'den fazla kişi 22 takıma ayrılarak ejderha teknesi yarışlarında mücadele etti.

"Burada ejderha teknesi yarışları aracılığıyla deneyimlerimizi paylaşmak ve dostlukları pekiştirmek için bir araya geliyoruz. Bunun mükemmel bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Bu yılki ejderha teknesi yarışının iki ülke halkı arasında yeni bir etkileşim platformu oluşturacağından eminim."

"Harika hissediyorum. Burada olmaktan memnunum. İyi vakit geçirmek için buradayız. Bu yıl Ejderha Yılı. Beklentilerin ne olduğu önemli değil, iyi vakit geçireceğiz, hepsi bu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Frankfurt'tan bildiriyor. (XHTV)