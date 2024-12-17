Fransa, 12 Yıl Sonra Şam Büyükelçiliği'ne Bayrak Astı

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- Fransa'nın Şam Büyükelçiliğine 12 yıl sonra bayrak asıldı

ŞAM - Fransa da, Şam Büyükelçiliğine 12 yıl sonra bayrağını astı.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından ülkedeki büyükelçiliklerini kapatan ülkeler yeniden faaliyete başlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Şam'a maslahatgüzarı atamasının ardından Fransa da Şam Büyükelçiliğine 12 yıl sonra bayrağını astı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın ülkedeki siyasi ve güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Şam'a diplomat gönderdiği kaydedildi. Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Fransa bu geçiş döneminde Suriyelilerin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

Fransa, Suriye ile ilişkilerini 2012 yılında kesmişti.