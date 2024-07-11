Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya Uzun Menzilli Seyir Füzesi Geliştirme Konusunda Anlaştı

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Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya'nın uzun menzilli seyir füzesi geliştirme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya'nın ABD'nin Washington kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde ortak niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Paylaşımında " Ukrayna'daki savaş, uzun menzilli saldırıların Avrupa'nın savunması için kilit bir konu olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanan Lecornu, bu 4 ülkenin uzun menzilli seyir füzesi geliştirme konusunda işbirliği yapacağını açıkladı.

Lecornu, bu işbirliğinin "Avrupa savunma sanayisini harekete geçireceğini" belirtti.