Fransa Anayasa Konseyi, tartışmalı göç yasasına ilişkin kararını açıklayacak

Fransa'da Anayasa Konseyinin, aşırı sağın oylarıyla kabul edilen hükümetin tartışmalı göç yasasına ilişkin kararını 25 Ocak'ta açıklayacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Konseyi Başkanı ve eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius, Konseyin "Parlamento kararlarının görüşme odası" olmadığını, yasaların anayasaya uygunluğuna hükmeden bir yapı durumunda bulunduğunu belirtti.

Fabius, Fransa gibi ileri demokrasilerde yasalar üzerinde değişiklik yapılabileceğini ancak bu gerçekleştirilirken hukuk devletine saygının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Laurent Fabius, Anayasa Konseyinin, Aralık 2023'te onaylanan tartışmalı göç yasasının anayasaya uygunluğuna ilişkin kararını 25 Ocak'ta vereceğini açıkladı.

Macron, göç yasasını Anayasa Konseyine taşımıştı

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve çok sayıda senatörün yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göç yasasını Anayasa Konseyine taşımıştı.

Macron, Konseye yaptığı başvuruda, "yasa hükümlerinin ancak Anayasa Konseyinin, bu hükümlerin Anayasa tarafından güvence altına alınan hak ve özgürlüklere saygı duyulduğunu doğrulamasının ardından uygulanabileceğini" belirtmişti.

Anayasa Konseyinin yasayı onaylaması halinde yasa resmi olarak yayımlanacak, aksi takdirde Ulusal Meclisin yasanın onaylanmasıyla sonuçlanan oylaması iptal edilecek.

Anayasa Konseyinin, tartışmalı maddeleri yasa metninden çıkarma yetkisi de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in göç yasa tasarısını sunduğu, aşırı sağcıların çoğunlukta olduğu Senatoda, maddeler üzerinde göç önlemlerinin daha da sıkılaştırıldığı değişiklikler yapılmıştı.

Senatonun üzerinde değişiklikler yaparak onayladığı tasarı üzerinde, 14 parlamenterden oluşan Karma Komisyon da mutabık kalmıştı.

Tartışmalı göç yasası

Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasası, ülkede yaşayan yabancılara verilen kira desteğini ve aile yardımlarını, bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

Yasaya göre, çalışan yabancılar, Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Bir işi olan yabancılar, ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi bulunmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Yasaya göre, güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören yasa, aynı zamanda göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Yasa kapsamında, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını 16-18 yaşlarında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları gerekecek.

Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıran yasa, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınmasını öngörüyor. Bu depozitoyla, yabancı öğrenci hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında dönüş masraflarının karşılanması amaçlanıyor.