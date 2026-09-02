Fransa Batı Şeria'da toprak gaspı ve şiddete yeni yaptırım sinyali verdi - Son Dakika
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Fransa Batı Şeria'da toprak gaspı ve şiddete yeni yaptırım sinyali verdi

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB toplantısında Batı Şeria'da toprak gaspı ve şiddet uygulayanlara yönelik yeni yaptırım kararları alınmasını savunacağını açıkladı. İsrail hükümetine kararlı eylem çağrısı yapan Barrot, gasbedilen topraklardan gelen ürünlerin AB'ye girişine izin verilmeyeceğini de vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesinden ve Filistinlilere yönelik şiddetten sorumlu olanlara karşı yeni yaptırım kararları alınmasını savunacağını belirtti.

İrlanda'nın Wicklow kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katılan Barrot, toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Barrot, toplantıda Filistin'deki durumu ele alacaklarını kaydederek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin arttığını, bu kişilerin terör eylemlerinin iki devletli çözümü tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu eylemlerin ayrıca bölgenin güvenliğini "ipotek" altına aldığını vurgulayan Barrot, bölgede artan şiddetin ve Filistin topraklarının gaspının sona ermesi için İsrail hükümetine kararlı bir eylem çağrısında bulundu.

Barrot, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan şiddet hakkında "Sömürgeciliğin ve şiddetin sorumlularına karşı yeni yaptırım kararları alınmasını savunacağız." ifadesini kullandı.

AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünlerin AB topraklarına yasa dışı bir şekilde girmesini kabul edemeyeceğini ifade eden Barrot, "Neden mi? Çünkü, burada yasa dışı şekilde işgal edilen topraklar söz konusu ve Avrupa Birliği ticaretiyle bu yasa dışı eylemi destekleyemez." sözlerini sarf etti.

Barrot, Avrupalı mevkidaşlarına, Filistin'deki genel seçimlerin organizasyonu için bu aydan itibaren bölgeye bir destek misyonu gönderilmesini teklif edeceğini belirterek, bu misyonun AB dışındaki ülkelere de genişletilmesini istediğini dile getirdi.

"Rus gölge filosunun bazı gemilerine karşı yaptırımlar teklif edeceğiz"

Almanya'da Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı (İHA) olayını "hibrit saldırı" olarak nitelendiren Barrot, Alman hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Barrot, "Bu Rusya'ya atfedilen bir saldırı ve Kremlin'in Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik uzun süreli girişimi." diyerek, Leipzig'deki olayın karşılıksız kalmayacağının altını çizdi.

Fransa'nın Almanya'nın Rusya'ya yönelik teklif ettiği yaptırımları destekleyeceğini dile getiren Barrot, "Biz de, (Rus) gölge filosunun bazı gemilerine karşı yaptırımlar teklif edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Batı Şeria, İsrail, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Batı Şeria'da toprak gaspı ve şiddete yeni yaptırım sinyali verdi - Son Dakika

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