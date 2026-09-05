Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin sitesine siber saldırıda 100 bin veri çalındı - Son Dakika
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Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin sitesine siber saldırıda 100 bin veri çalındı

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Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin internet sitesine düzenlenen siber saldırıda 100 binden fazla veri ele geçirildi. Saldırıda siyasetçilerin isim, e-posta ve şifreleri çalınırken, dernek verileri sızdırılan kişileri güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirecek.

Fransa Belediye Başkanları Derneğinin internet sitesini hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi.

Fransa'daki siber saldırıları belgeleyen French Breaches sitesinin açıklamasına göre, Fransa Belediye Başkanları Derneğine yönelik siber saldırı sırasında 100 binden fazla veri ele geçirildi.

Sızdırılan veriler arasında, seçilmiş siyasetçilerin isimleri, soyadları, e-posta adresleri, site kullanıcı adları, şifreleri ve ünvanları yer alıyor.

Fransa Belediye Başkanları Derneğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, derneğin internet sitesine yönelik siber saldırı dün gerçekleşti.

Saldırı, derneğin bilgisayar sisteminin işleyişini sekteye uğratmazken, verileri sızdırılan kişiler güvenlikleri için almaları gereken tedbirler hakkında bilgilendirilecek.

Saldırının kim tarafından veya hangi gerekçelerle gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı ve vergi kurumları dahil farklı resmi kurumlara yapılan siber saldırılarda yüz binlerce kişinin verileri ele geçirilirken, tekrar eden saldırılar karşısında yeterli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete tepkiler artmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin sitesine siber saldırıda 100 bin veri çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin sitesine siber saldırıda 100 bin veri çalındı - Son Dakika
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