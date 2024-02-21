Fransa, Bulgaristan ile Nükleer Enerji İş Birliğini Güçlendirmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, Bulgaristan ile Nükleer Enerji İş Birliğini Güçlendirmek İstiyor

Fransa, Bulgaristan ile Nükleer Enerji İş Birliğini Güçlendirmek İstiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov'u ağırlayarak nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti. Macron, nükleer enerjinin Avrupa'nın enerji güvenliğinin garantisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına destek vermek ve Rusya'ya yaptırımlar uygulamak için Avrupalı müttefiklerle çalıştıklarını söyledi. Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmesi ve silah üretimi konusunda daha iyi koordine olması gerektiğini de vurguladı. Bulgaristan Başbakanı Denkov ise AB'nin enerji konusunda yeşil geçişi garanti etmesi gerektiğini ifade etti ve ülkesinin Avro Bölgesine katılmayı hedeflediğini belirtti.

21.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Bulgaristan ile nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov'u ağırladı. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, "Avrupa kıtasının karbonsuzlaştırılması stratejisinin merkezinde olan" nükleer enerjiyi aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğinin "garantisi" olarak niteledi.

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde nükleer enerji alanında yapılan iş birliğinden memnun olduğunu dile getiren Macron, bu alanda Bulgaristan ile de ikili ilişkileri güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Macron, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin "Avrupalı müttefikler ile birlikte Ukrayna'ya destek vermek ve Rus savaş makinesine karşı yaptırımlar" uygulamak için çalıştıklarını söyledi.

Avrupa'nın kendi güvenliği için "daha önemli bir rol" oynaması ve savunma kapasitesini "NATO'yu tamamlayacak şekilde" güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Macron, kıtanın aynı zamanda silah üretimi ve siparişi konusunda daha iyi koordine olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan Macron, 2007'de AB üyeliğine kabul edilen Bulgaristan'ın birliğe entegrasyon konusunda gösterdiği çabayı takdir ederek, sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne entegrasyonu konusunda "önemli adım" atıldığını dile getirdi.

Bulgaristan Başbakanı Denkov ise enerji konusunda AB'nin "yeşil geçişi garanti etmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'ın NATO'nun belirlediği gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefine ulaştığını hatırlatan Denkov, hükümetinin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Denkov ayrıca, ülkesinin Avro Bölgesine katılmayı hedeflediğini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Bulgaristan, Ukrayna, Fransa, Rusya, Avrupa Birliği, Savunma, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Bulgaristan ile Nükleer Enerji İş Birliğini Güçlendirmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:36:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, Bulgaristan ile Nükleer Enerji İş Birliğini Güçlendirmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement