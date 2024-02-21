Fransa, Bulgaristan ile Nükleer Enerji İş Birliğini Güçlendirmek İstiyor

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Fransa'nın Bulgaristan ile nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov'u ağırladı. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, "Avrupa kıtasının karbonsuzlaştırılması stratejisinin merkezinde olan" nükleer enerjiyi aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğinin "garantisi" olarak niteledi.

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde nükleer enerji alanında yapılan iş birliğinden memnun olduğunu dile getiren Macron, bu alanda Bulgaristan ile de ikili ilişkileri güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Macron, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin "Avrupalı müttefikler ile birlikte Ukrayna'ya destek vermek ve Rus savaş makinesine karşı yaptırımlar" uygulamak için çalıştıklarını söyledi.

Avrupa'nın kendi güvenliği için "daha önemli bir rol" oynaması ve savunma kapasitesini "NATO'yu tamamlayacak şekilde" güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Macron, kıtanın aynı zamanda silah üretimi ve siparişi konusunda daha iyi koordine olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan Macron, 2007'de AB üyeliğine kabul edilen Bulgaristan'ın birliğe entegrasyon konusunda gösterdiği çabayı takdir ederek, sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne entegrasyonu konusunda "önemli adım" atıldığını dile getirdi.

Bulgaristan Başbakanı Denkov ise enerji konusunda AB'nin "yeşil geçişi garanti etmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'ın NATO'nun belirlediği gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefine ulaştığını hatırlatan Denkov, hükümetinin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Denkov ayrıca, ülkesinin Avro Bölgesine katılmayı hedeflediğini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.