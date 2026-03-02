Fransa, Charles de Gaulle Gemisi İddialarını Yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Baltık Denizi'ndeki görevini yarıda keserek Doğu Akdeniz'e gönderildiği yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dezenformasyonla mücadele için kurduğu French Response isimli hesabından Charles de Gaulle gemisine ilişkin paylaşım yapıldı.

Nükleer enerjiyle çalışan Fransız uçak gemisinin Orta Doğu'da yaşanan gerilim bağlamında Baltık Denizi'ndeki görevini yarıda bırakarak Doğu Akdeniz'e yönlendirildiğine ilişkin bir haberin alıntılandığı paylaşımda, bu bilginin doğru olmadığı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdiği dönemde Charles de Gaulle ve ona bağlı gemilerin Baltık Denizi'ndeki görevlerini yarıda keserek Doğu Akdeniz'e gönderildiğini ileri sürmüştü.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.