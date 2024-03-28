Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da denizaltı suya indirme törenine katıldı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da denizaltı suya indirme törenine katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Itagua Deniz Üssü'nde Tonelero denizaltısının suya indirme törenine katıldı. Macron, iki ülke arasındaki denizaltı ve helikopter üretimi, stratejik ortaklık ve askeri işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Ayrıca, Fransa'nın Brezilya ile nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği yapacağını vurguladı.

28.03.2024 09:29
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Itagua Deniz Üssü'nde Tonelero denizaltısının suya indirme törenine katıldı.

Macron, Brezilya ziyaretinin ikinci gününde Rio de Janeiro kentine bağlı Itagua Deniz Üssü'nde mevkidaşı Lula da Silva tarafından askeri törenle karşılandı.

İki lider daha sonra Brezilya-Fransa işbirliği anlaşması kapsamında inşa edilen 5 denizaltıdan üçüncüsünün suya indirme törenine katıldı.

Macron, buradaki konuşmasında, iki ülke arasındaki mevcut denizaltı ve helikopter üretiminin yanı sıra stratejik ortaklık ve askeri işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Brezilya'da bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Macron, "Denizaltı üretimindeki 16 yıllık işbirliğini kutlamak ve önümüzdeki on yıllarca daha da ileri gitmek ve çok daha iddialı projeler başlatmak istediğimizi söylemek için buradayım." ifadesini kullandı.

Macron, iki ülke arasındaki işbirliğinin diğer askeri teçhizat ve yeni teknolojilerin üretimini de kapsayacak şekilde genişletileceğini bildirdi.

"Brezilya ile Fransa'nın büyük ve güçlü olmasını istiyoruz"

Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda Fransa olarak Brezilya'nın yanında olacaklarını vurgulayan Macron, "Brezilya ile Fransa'nın büyük ve güçlü olmasını istiyoruz zira dünyadaki mevcut durum bizi endişelendiriyor. Her iki ülke de dünyadaki dengesizlik konusunda aynı görüşü paylaşıyor." dedi.

Lula da Silva da sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün Brezilya'nın Fransa ile geliştirdiği konvansiyonel denizaltı serisinin üçüncüsü olan Tonelero'yu suya indirdik. Brezilya'nın zaten iki denizaltısı vardı. Fransa ile ilişkilerin 100. yılı olan 2025'te, dördüncüsü Angostura'yı da suya indireceğiz. Savunmadaki işbirliğimiz sadece denizaltıyla sınırlı değil, Latin Amerika'daki tek helikopter fabrikası Itagua Minas Gerais eyaletinde üretiliyor."

Kaynak: AA

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