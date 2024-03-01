Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını kınadı.
Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin dün insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasına tepki gösterdi.
Gazze'de durumun dramatik olduğunu ve tüm sivillerin korunması gerektiğini belirten Macron, bölgede insani yardımın dağıtılması için derhal ateşkes sağlanmasını istedi.
Macron, "İsrailli askerlerin sivilleri hedef aldığı Gazze'den bize ulaşan görüntüler karşısında derin kızgınlık duyuyoruz." ifadesini kullandı.
İsrailli askerlerin insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını kınayan Macron, bu olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti.
Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulundu.
???????İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Filistinlilere ateş açmasını kınadı - Son Dakika
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, seçimlere bağımsız olarak girecek olan ikinci bir Ahmet Akın'ın ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Bağımsız adayın kim olduğunu öğrenmek için araştıranlar, garson olarak çalışan Ahmet Akın'ın işten ve evinden ayrılarak sırra kadem bastığını öğrendi. İsim benzerliği tartışmaları devam ederken, CHP'li Akın, bu durumun bilinçli olarak kurulan bir tezgah olduğunu savundu.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada müşteki avukatları, kolonları kestikleri öne sürülen sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e "Bunlar soru değil yorum. Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Sizin düşünceleriniz neler ?