Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'daki saldırıyı kınadı

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PARİS, 23 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki bir konser salonunda Cuma günü meydana gelen ve en az 60 kişinin hayatını kaybedip 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin "IŞİD'in üstlendiği terör saldırısını şiddetle kınadığını" söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, saldırının kurbanları, aileleri ve tüm Rus halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirir" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Moskova'dan gelen görüntüler dehşet verici. Düşüncelerimiz, hayatını kaybeden ve yaralananlar ve tüm Rus halkıyla birlikte. Bu menfur saldırıların nedenlerinin belirlenmesi için her türlü çaba gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.