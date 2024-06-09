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- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre istediği sonucu elde edememesinin ardından Fransa Ulusal Meclisi'ni feshetme kararı aldığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan AP seçimlerinin ardından gündemi sarsan açıklama geldi. AP seçimlerinde henüz resmi olmayan sonuçlara göre istediği sonucu alamayan Macron, düzenlediği basın toplantısında, "Mesajınızı duydum, endişelerinizi anlıyorum. Onları yanıtsız bırakmayacağım. Demokrasimize güvenim tam" diyerek Ulusal Meclisi'ni feshetme kararı aldığını açıkladı.

Macron, "Halkın sözü olsun, bundan daha Cumhuriyetçi bir şey yok" diyerek, seçimlerin ilk turunun 30 Haziran'da ve ikinci turunun ise 7 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Aşırı sağın yükselişini Avrupa için bir tehlike olarak nitelendiren Macron, bunun ciddi ve ağır bir karar olduğunu ancak demokrasiye olan güvenin bir işareti olarak gördüğünü belirtti. Macron, "Ulusalcıların yükselişi, ulusumuz, Avrupa'mız ve Fransa'nın dünya sahnesindeki yeri için bir tehlikedir. Aşırı sağ, Fransızların yoksullaşması ve ülkemizin gerilemesidir" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Rassemblement National önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Jordan Bardella liderliğindeki aşırı sağcı Rassemblement National partisi yüzde 33 oyla birinci sırada, Valerie Hayer'in temsil ettiği Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Renaissance yüzde 15 oyla ikinci sırada, Raphael Glucksmann'ın Sosyalist Partisi ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.