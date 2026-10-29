Fransa'da 1 ölü 7 yaralı saldırının şüphelisi Müslümanları hedef aldığını belirtti - Son Dakika
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Fransa'da 1 ölü 7 yaralı saldırının şüphelisi Müslümanları hedef aldığını belirtti

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Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısının şüphelisi, ifadesinde Müslüman, Afrikalı ve Kuzey Afrikalı görünümlü kişileri hedef aldığını söyledi. Saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; savcı Olivier Christen şüphelinin pişmanlık duymadığını aktardı.

Fransa'da geçen hafta 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şüphelisi, gözaltındayken verdiği ifadede Müslümanlara, Afrikalılara ve Kuzey Afrikalılara benzeyen kişileri hedef aldığını belirtti.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı (PNAT) Olivier Christen, Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısının şüphelisi Kevin T'nin durumuna ilişkin başkent Paris'te basın toplantısı düzenledi.

Christen, Kevin T'nin gözaltı sırasında verdiği ifadede saldırı sırasında yaşananları kabul ettiğini, silahıyla seri şekilde ateş açtığını ve özellikle Müslümanlara, Afrikalılara ve Kuzey Afrikalılara benzeyen kişileri hedef aldığını söylediğini aktardı.

Kevin T'nin saldırı yeri olan Trappes kentini "İslamcıların bulunduğu bir yer olarak" gördüğü için seçtiğini dile getirdiğini belirten Christen, şüphelinin saldırıyı "terör saçma" girişimiyle düzenlemediğini ve "meşru bir eylem" yaptığını iddia ettiğini kaydetti.

Christen, Kevin T'nin yaptıklarıyla ilgili herhangi bir pişmanlık duymadığını ve saldırıyı önceden tasarladığını söylediğini aktararak, şüphelinin evinde yapılan aramada silahlar, bir silah şarjörü, 2 muşta, 1 süngü, Adolf Hitler'in Kavgam (Mein Kampf) kitabı ile "Yaşasın Fransa ve Ulusal Birlik (RN), Fransız olmaktan gurur duyuyorum", "Yüzde 100 Fransız. Yaşasın Fransa" ve "Kolluk kuvvetlerine destek" yazılı çıkartmalar bulunduğunu belirtti.

Kevin T'nin herhangi bir partiyi desteklemediğini veya bir partiye üye olmadığını, söz konusu çıkartmaları tasarlayıp sipariş ettiğini söylediğini ifade eden Christen, şüphelinin ayrıca daha önce solcu aktivistlerin arasına sızdığını dile getirdiğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te hakim karşısına çıkan Kevin T hakkında, terör örgütüyle bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından resmen şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı.

Süreç

Yvelines ilinde komşu kentler Trappes ve La Verriere'de 23 Ekim'de Kevin T, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

39 yaşındaki zanlı Kevin T, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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