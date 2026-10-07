Fransa'da 14 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan polis görevinden uzaklaştırıldı

Fransa'nın Val-d'Oise ilinde geçen haftaki eylemlerde bir lise öğrencisini yüzünden yaralayan polis, yeni bir emre kadar kamusal alandaki görevinden uzaklaştırıldı.

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle günlerdir sürdürüldüğü eylemlerde polisin orantısız güç kullanımı gündem olurken 29 Eylül'de Val-d'Oise'da 14 yaşındaki lise öğrencisini yüzünden yaralayan polis hakkında "sakatlama ve kalıcı yaraya yol açan şiddet" uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Pontoise Savcılığı, soruşturma kapsamında adli kontrol altına alınan polisin yeni bir emre kadar kamusal alandaki görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay

Val-d'Oise iline bağlı Saint-Ouen-l'Aumone kentinde polis, Chateau d'Epluches Lisesi öğrencilerinin eyleminde 14 yaşındaki liseliye karşı Cougar tipi fırlatma silahı kullanmıştı.

Silahtan çıkan parçalar yüzüne isabet eden genç hastaneye kaldırılmıştı.

Val-d'Oise milletvekilleri Aurelien Tache, Carlos Martens Bilongo, Gabrielle Cathala, Arnaud Le Gall ve Paul Vannier, olayla ilgili Pontoise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Sosyal medyaya polisin 3 metrelik mesafeden gencin yüzüne doğru mühimmat fırlattığı görüntüler tepki toplamıştı.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise eylemleri, ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor. Siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri, gösterilerde orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.