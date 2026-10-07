Fransa'da 14 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan polis görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da 14 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan polis görevinden uzaklaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Eylül'de Val-d'Oise'da lise eyleminde 14 yaşındaki öğrenciyi yaralayan polis hakkında kalıcı yaraya yol açan şiddet gerekçesiyle soruşturma açıldı. Pontoise Savcılığı, adli kontrol altına alınan polisin yeni bir emre kadar kamusal görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Fransa'nın Val-d'Oise ilinde geçen haftaki eylemlerde bir lise öğrencisini yüzünden yaralayan polis, yeni bir emre kadar kamusal alandaki görevinden uzaklaştırıldı.

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle günlerdir sürdürüldüğü eylemlerde polisin orantısız güç kullanımı gündem olurken 29 Eylül'de Val-d'Oise'da 14 yaşındaki lise öğrencisini yüzünden yaralayan polis hakkında "sakatlama ve kalıcı yaraya yol açan şiddet" uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Pontoise Savcılığı, soruşturma kapsamında adli kontrol altına alınan polisin yeni bir emre kadar kamusal alandaki görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay

Val-d'Oise iline bağlı Saint-Ouen-l'Aumone kentinde polis, Chateau d'Epluches Lisesi öğrencilerinin eyleminde 14 yaşındaki liseliye karşı Cougar tipi fırlatma silahı kullanmıştı.

Silahtan çıkan parçalar yüzüne isabet eden genç hastaneye kaldırılmıştı.

Val-d'Oise milletvekilleri Aurelien Tache, Carlos Martens Bilongo, Gabrielle Cathala, Arnaud Le Gall ve Paul Vannier, olayla ilgili Pontoise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Sosyal medyaya polisin 3 metrelik mesafeden gencin yüzüne doğru mühimmat fırlattığı görüntüler tepki toplamıştı.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise eylemleri, ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor. Siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri, gösterilerde orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.

Kaynak: AA
GüncelFransaEylülPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:02:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa'da 14 yaşındaki lise öğrencisini yaralayan polis görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei