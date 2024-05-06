Fransa'da 140 Metrelik Baget Ekmek Rekoru - Son Dakika
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Fransa'da 140 Metrelik Baget Ekmek Rekoru

Fransa\'da 140 Metrelik Baget Ekmek Rekoru

Fransa'da düzenlenen bir etkinlikte fırıncılar tarafından pişirilen 140,53 metrelik baget ekmeği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ülkenin geleneksel baget ekmeğinin yapımına bir gece önceden başlanan etkinlikte, rekor kırılarak Fransa'da gerçekleştirilen bu başarıdan dolayı mutluluk duyuldu. Bagetin bir kısmı halka ikram edilirken, kalanı ise evsizlere dağıtıldı. Önceki rekor ise 2019 yılında İtalya'da 132,62 metrelik baget ekmeğiyle kırılmıştı.

06.05.2024 16:29
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Fransa'da fırıncıların pişirdiği 140 metrelik ülkenin geleneksel baget ekmeği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Fransız fırıncılar başkent Paris yakınlarındaki Suernes kentinde düzenlenen etkinlikte "dünyanın en uzun bagetini" pişirdi.

Fırıncılar, ülkenin geleneksel baget ekmeğinin yapımına bir gece önceden başladı.

140,53 metrelik ekmek, "dünyanın en uzun bageti" rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bageti pişiren fırıncılardan Anthony Arrigault, "Rekoru kırdığımız ve bunu Fransa'da yaptığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Bagetin bir kısmı dilimlenerek halka ikram edilirken, kalanı evsizlere dağıtıldı.

Bir önceki "dünyanın en uzun bageti" rekoru, 2019'da, 132,62 metre ile İtalya'da kırılmıştı.

Kaynak: AA

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