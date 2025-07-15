Fransa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma programı yapıldı - Son Dakika
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Fransa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma programı yapıldı

Fransa\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma programı yapıldı
15.07.2025 20:36
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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda "Zaferin Adı Türkiye" teması altında düzenlenen anma programına, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Corbeil-Essonnes Bölgesi Din Görevlisi İsa Ataş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin gerçekleştiği geceye ait görüntüler gösterildi.

Anma programında İstiklal Marşı okunurken, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi adeta bir uçurumun eşiğinden döndüğünü ifade etti.

Resmi kurumların içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hainlerin, milletin kendi silahlarını milletin kendisine doğrultmaktan ve devlet kurumlarını hedef almaktan kaçınmadığını belirten Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne var ki Türk Milleti 15 Temmuz gecesi bağımsızlık, özgürlük ve demokrasiden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde darbecilere geçit vermeyerek hangi siyasi görüşten olursa olsun demokrasisine ve iradesine sahip çıkmayı bilmiştir; büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hayatlarını ortaya koyan vatandaşlarımızdan 252 şehit, 3000'e yakını ise gazi olmuştur."

Yılmaz, tüm şehitleri rahmetle andığını ve tüm şehit ve gazilerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "Aradan geçen zamanda örgüt içinden gelen itiraf ve ifşaatlar 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin FETÖ tarafından düzenlendiği noktasında hiçbir şüphe bırakmamıştır." dedi.

Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmesinin ardından da FETÖ ile mücadele ulusal güvenliğimizin temel hedefleri arasında yer almaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin hiçbir rehavete kapılmadan örgüte karşı tüm imkanlarıyla birlikte mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, bu kapsamda tüm vatandaşların desteğinin çok büyük değer taşıdığını anımsatarak, "FETÖ diğer terör örgütlerinden çok daha karmaşık, kendine özgü yapısı olan bir oluşumdur. Bu terör ve organize suç şebekesi kendisini bazen bir eğitim, bazen bir sivil toplum kuruluşu, bazen de bir ticarethane kisvesi altında saklamaya çalışmaktadır." diye konuştu.

FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin değil, bütün ülkeler için büyük bir tehlike oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, "Ülkemiz dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü uluslararası işbirliği sayesinde bugün FETÖ'yle mücadele konusunda yurt dışında da önemli mesafe kat etmiştir. Ne var ki FETÖ'nün halen bazı ülkelerdeki sistemleri suistimal ederek faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı da bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, karanlık bir yapıya sahip olan FETÖ karşısında tüm dost ve müttefiklerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma programı yapıldı - Son Dakika

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