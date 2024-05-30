Fransa'da 2 Bin Yıllık Atlara Ait Mezarlar Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da 2 Bin Yıllık Atlara Ait Mezarlar Keşfedildi

Fransa\'da 2 Bin Yıllık Atlara Ait Mezarlar Keşfedildi

Fransa'da yapılan arkeolojik kazılarda, Villedieu-sur-Indre bölgesinde 9 mezarda 28 ata ait kemikler bulundu. Mezarlarda başları güneye bakacak şekilde yerleştirilmiş at kalıntıları bulunurken, kemiklerin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Atların ölüm nedeni hala belirsizliğini korurken, arkeologlar savaşta öldükleri ya da ritüel amaçlı kurban edildikleri ihtimalini değerlendiriyor.

30.05.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da arkeologlar, yaklaşık 2 bin yıl önce gömülmüş 28 ata ait kemikleri içeren 9 mezar keşfetti.

Arkeolojik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü (INRAP) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Villedieu-sur-Indre bölgesinde keşfedilen mezarlarda, başları güneye bakacak şekilde dikkatlice yerleştirilmiş atlara ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 9 mezardan 2'sinin tamamen kazıldığı aktarılan açıklamada, ileri radyo-karbon testlerine tabi tutulan toplam 28 ata ait kemiklerin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, arkeologların, kemikleri ve kemiklerin konumlandırılma biçimini incelemesinin ardından atların ölümlerinden kısa süre sonra aynı anda gömüldüğünü tespit ettiği bilgisine yer verildi.

Atlar, savaşta ölmüş veya kurban edilmiş olabilir

Atların kesin ölüm nedeni hala belirsizliğini korurken arkeologlar, atların savaş sırasında ölmüş ya da bir ritüel için kurban edilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Arkeologlar, mezarların bulunduğu konum itibarıyla atların ölümlerinin, milattan önce 58-50 yıllarında düzenlenen Galya Savaşları ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

INRAP tarafından yapılan açıklamada, hayvanların karmaşık bir ritüelin parçası olarak kurban edildiği varsayımının da üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

Kurban, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 2 Bin Yıllık Atlara Ait Mezarlar Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 11:59:50. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da 2 Bin Yıllık Atlara Ait Mezarlar Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement