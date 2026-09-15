Fransa'da akaryakıt kıtlığı riski yok, istasyonların yüzde 10'unda tedarik sıkıntısı var - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt kıtlığı riski yok, istasyonların yüzde 10'unda tedarik sıkıntısı var

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Fransız hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik zincirlerinde yarattığı zorluklara rağmen ülkede akaryakıt kıtlığı riski bulunmadığını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, istasyonların yüzde 10'unda en az bir yakıtın tedarikinde sıkıntı yaşandığını, yüzde 90'ında ise arz sorunu olmadığını belirtti.

Fransız hükümetine göre, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik zincirlerinde yarattığı zorluk bağlamında ülkede akaryakıt kıtlığı riskinin olmadığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, France 2 kanalında katıldığı programda, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarında ve arzındaki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Bregeon, Fransa'da özellikle TotalEnergies'e ait olanlar olmak üzere petrol istasyonlarının yüzde 10'unda en az bir yakıtın tedarikinde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Öte yandan istasyonların yüzde 90'ında hiçbir arz sorunu bulunmadığını kaydeden Bregeon, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin Fransa'da olası bir akaryakıt kıtlığına neden olma ihtimalini dışladı.

Bregeon, lojistik sorunlara karşı tüm önlemlerin devreye konulacağı taahhüdünde bulundu.

ABD-İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransa'da hükümet akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı petrol şirketlerinin kar marjını düşürecek önlemler ve tüketicilere yapılan yardımlar dahil bazı önlemleri yürürlüğe koymuştu.

Hükümetin sağladığı yardımları yeterli bulmayan tarım, balıkçılık ve ulaştırma sektörü çalışanları yer yer eylemlerini sürdürürken, muhalefet ise hükümeti ve petrol şirketlerini, baş gösteren akaryakıt krizinden fayda sağlamakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da akaryakıt kıtlığı riski yok, istasyonların yüzde 10'unda tedarik sıkıntısı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da akaryakıt kıtlığı riski yok, istasyonların yüzde 10'unda tedarik sıkıntısı var - Son Dakika
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