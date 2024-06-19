Fransa'da aşırı sağcı lider Ukrayna'ya asker göndermeye karşı - Son Dakika
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Fransa'da aşırı sağcı lider Ukrayna'ya asker göndermeye karşı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Jordan Bardella, Ukrayna'ya Fransız birlikleri, askerleri gönderilmesine karşı olduğunu belirtti. Bardella, Fransız halkının çoğunluğunun bu karara karşı olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca, Fransa'nın nükleer bir güçle doğrudan çatışmaya sürüklenmesine karşı olduğunu ve bunun dünya barışı ve bölgenin istikrarı üzerinde dramatik etkileri olabileceğini ifade etti. Bardella, lojistik destek, savunma malzemeleri ve mühimmat tedarik ederek Ukrayna'yı desteklemekten yana olduğunu da dile getirdi.

19.06.2024 20:29
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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Jordan Bardella, "Cumhurbaşkanı'nın (Macron) aksine, Ukrayna'ya Fransız birlikleri, askerleri gönderilmesine karşıyım çünkü çoğu Fransız'ın bu karara karşı olduğuna inanıyorum." dedi.

Bardella, Paris'te düzenlenen Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi fuarı Eurosatory'e ziyareti sırasında basına Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan olduğu takdirde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aksine "kırmızı çizgileri" aşmayacağını söyleyen Bardella, "Cumhurbaşkanı'nın aksine, Ukrayna'ya Fransız birlikleri, askerleri gönderilmesine karşıyım çünkü çoğu Fransız'ın bu karara karşı olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna yönetiminin de topraklarına Fransız askeri gönderilmesini talep etmediğini aktaran Bardella, Fransa'nın bölgeye asker göndermesinin etkilerine ilişkin, "Fransa'nın nükleer bir güçle doğrudan çatışmaya sürüklenmesine karşıyım çünkü bunun dünya barışı ve bölgenin istikrarı üzerinde dramatik etkileri olabilir." diye konuştu.

Aşırı sağcı lider Bardella, lojistik destek, savunma malzemeleri ve mühimmat tedarik ederek Ukrayna'yı desteklemekten yana olduğunu dile getirdi.

Macron'un 9 Haziran'da Meclis'i feshetmesinin ardından ülke, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçime hazırlanıyor.

İkinci turu 7 Temmuz'da yapılacak olan seçime dair yapılan anketler, RN'nin en çok oy alacak partilerden olacağını öngörüyor.

RN partisi Meclis'te salt çoğunluğu kazanırsa, Bardella'nın başbakan olarak atanmasını istiyor.

Macron, Paris'te 26 Şubat tarihinde ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansta, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı lider Ukrayna'ya asker göndermeye karşı - Son Dakika

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