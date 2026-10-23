Fransa'da Austen Fırtınası 160 bin haneyi elektriksiz bıraktı, 23 vilayet alarmda

Fransa'da çoğunluğu Atlantik kıyılarında yer alan 23 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin batı ve kuzey kesimlerindeki vilayetlerde saatteki hızı 140 kilometreyi bulabilecek rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.

Bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini açıklayan Meteo-France, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ile-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığını açıkladı.

Ayrıca Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi nedeniyle 4 noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gece boyu bu yangınlara onlarca müdahalede bulundu.

Enedis elektrik şirketi, Austen Fırtınası'ndan etkilenen bölgelerde 160 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.