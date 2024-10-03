Fransa'da Başörtüsü Yasakları Tartışması - Son Dakika
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Fransa'da Başörtüsü Yasakları Tartışması

LDH, başörtülü kadınların işten çıkarılma riski ile karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi.

03.10.2024 19:46
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Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), iki başörtülü kadının çalıştıkları dernekte değiştirilen ve "başörtüsü dahil dini simgeler kullanılmasını yasaklayan" iç tüzük nedeniyle işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine, yeni iç tüzüğü "ayrımcı" olarak nitelendirdi.

İnsan hakları konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu LDH'nin X hesabından yapılan açıklamada, birliğin başörtülü meslektaşları işten çıkarılmasın diye eylem yapan Karşılama ve Sosyal Reentegrasyon Derneği (ARS) çalışanlarını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "Bu ayrımcı iç tüzük, kadınların istedikleri gibi giyinme özgürlüğüne ve din özgürlüğüne aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, ARS çalışanları, başörtülü meslektaşlarının işten çıkarılmaması talebiyle dün Nancy kentinde gösteri düzenledi. Göstericiler, ARS derneği iç tüzüğüne yakın zamanda eklenen "tarafsızlık" ilkesinin kaldırılmasını istedi.

Süreç

ARS derneği, yazın iç tüzüğünde değişiklik yaparak "tarafsızlık" prensibini eklemişti. "Tarafsızlık" prensibi doğrultusunda, dernek çalışanlarının "başörtüsü dahil dini simgeler" takması yasaklandı.

Dernekte çalışan iki başörtülü kadın, eylül ayı başında iç tüzüğe eklenen tarafsızlık prensibi gerekçe gösterilerek işten çıkarılmak üzere toplantıya çağrıldı.

İç tüzükteki değişikliği "ayrımcı" bulan dernek çalışanları, yönetimin başörtülü meslektaşlarını işten çıkarma kararını gözden geçirmesini talep etti.

Fransa'da göreve yakın zamanda getirilen İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, 27 Eylül'de X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birilerinin laiklik konusundaki ortak kurallardan sıyrılmaya çalışması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Retailleau, derneğin devletle bağlantılı olduğu için kanunu uyguladığını savunarak, "İçişleri Bakanı olarak, ayrılıkçılığı geri püskürtmek için durmaksızın mücadele edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Başörtüsü Yasakları Tartışması - Son Dakika

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