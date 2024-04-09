Fransa'da bir camiye saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da bir camiye saldırı düzenlendi

Fransa'nın Cherbourg-en-Cotentin kentinde bulunan bir caminin giriş kapısına av tüfeğiyle ateş açıldı. Olay sonucunda cami kapısında hasar meydana geldi. Emniyet güçleri olay yerine sevk edildi ve Ramazan Bayramı boyunca caminin etrafındaki polis sayısı artırılacak. Henüz olayla ilgili bir görgü tanığı bulunmamaktadır. Müslüman toplum ise olay karşısında şaşkınlık içindedir.

09.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın kuzeyinde Manş valiliğine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin giriş kapısına av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cherbourg-en-Cotentin'daki caminin giriş kapısı dün akşam hasar gördü.

Emniyet kaynakları, cami kapısındaki söz konusu hasarın, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

İbadethanenin güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Ramazan Bayramı boyunca caminin etrafındaki polis sayısı artırılacak.

Cherbourg Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, henüz olayla ilgili bir görgü tanıdığı bulunmadığını bildirdi.

Kentteki Müslüman toplumu, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

Manş Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, cami yönetimi ve cemaatiyle dayanışma mesajı verildi.

Kasım 2023'te de aynı caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Fransa, Saldırı, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bir camiye saldırı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:44 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 16:59:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da bir camiye saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement