Fransa'da Çocukların Sosyal Medya Yasağı İptal Edildi

Fransa'da Anayasa Konseyi, parlamentoda geçen ay kabul edilen 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi ifade özgürlüğüne "orantısız müdahale" teşkil ettiği gerekçesiyle iptal etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın en yüksek anayasal yargı organı Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteklediği ve temmuzda parlamentoda onaylanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin kararını açıkladı.

Konsey, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan düzenlemenin gençlerin ifade özgürlüğüne "orantısız bir müdahale" niteliğinde olduğuna karar verdi.

Konsey, çocukların çıkarlarını korumanın anayasal gereklilik olduğunu kabul etmekle birlikte, düzenlemenin çevrim içi ortamın çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturacağı riskleri tespit etmede yetersiz olduğuna hükmetti.

Ayrıca, sosyal medya uygulamalarına giriş için yaş doğrulama sistemi getirilmesini öngören düzenlemenin, bu doğrulamanın hangi koşullarda ve sınırlar içinde yapılacağı konusunda da açık olmadığı belirtildi.

Öte yandan, düzenlemenin Konsey tarafından iptal edilmesinin ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Başbakan Sebastien Lecornu'ya "hukuki açıdan sağlam" yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışması talimatı verdi.

Macron, yasanın 2027'nin bahar aylarına kadar hayata geçirilmesi konusunda kararlılığını yineledi.

Fransa'da Macron'un desteklediği, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarı, Fransız Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından 21 Temmuz'da Ulusal Meclis'te de onaylanmıştı.

Tasarıya göre, 15 yaş altı çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açması yasaklanıyor, platformlardan da halihazırda açık olan 15 yaş altındakilere ait hesapları 4 ay içinde kapatması isteniyordu.

Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı birçok ülkenin gündemindeyken, dünya genelinde 20 civarında ülke, çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu.

Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya, sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer alırken, AB de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.