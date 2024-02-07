Fransa\'da çocukların sosyal medyadaki fotoğraflarını korumayı amaçlayan yasa kabul edildi

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Fransa'da, çocukların sosyal medyada yayımlanan fotoğrafları üzerindeki haklarını korumayı amaçlayan yasa, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çocukların sosyal medyada mahremiyetinin korunmasına ilişkin yasa tasarısının nihai hali Ulusal Meclis'te 195 oyla onaylandı.

Oy birliğiyle kabul edilen yasa, sosyal medyada beğeni sayısını artırma ve gelir elde etme amacında olan ebeveynlere karşı çocukların kendi fotoğrafları üzerindeki haklarını korumayı amaçlıyor.

Çocukların fotoğraflarının sosyal medyada kötüye kullanılması riskine karşı ebeveynlerin sorumluluğunu güçlendiren yasayla aynı zamanda bu fotoğraflar üzerinde ebeveynlerin mutlak bir hakkı olmadığına işaret ediliyor.

Yeni yasal düzenleme kapsamında, Fransız medeni kanunundaki "ebeveynlik yetkisi" kısmına çocuğun "özel hayatı" kavramı eklendi.

Bu düzenlemeyle çocuğun kendi fotoğrafı üzerindeki hakkının anne ve babası tarafından "ortaklaşa" korunması ve fotoğraflarına ilişkin çocuğun fikrinin alınması zorunlu kılındı.

Ayrıca, bir ebeveynin karşı çıkması halinde, diğer ebeveynin de çocuğun fotoğrafını sosyal medya platformlarından paylaşmasına yasak getirildi.

Yaklaşık bir yıldır görüşülen yasa tasarısının bazı kısımları üzerinde senatörler ve milletvekilleri uzlaşı sağlayamamıştı.

Yasaya karşı çıkan senatörler, yasanın pedagojik niteliğinin önemli olduğunu belirtse de yeni düzenlemenin çocukların mahremiyetinin daha güçlü korunması için gerçek hayatta bir "karşılığının" olmayacağını savunmuştu.

Yasa tasarısını Ulusal Meclis'e sunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekili Bruno Studer, sosyal medyada kötü amaçlar için kullanılan çocuk fotoğraflarının yarısının, ebeveynlerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan oluştuğunu belirterek bu konuda önlem alınmasını istemişti.