Fransa'da Erken Genel Seçimlerde İlk Tur Oylaması Sürüyor

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Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk tur oylaması sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 25,90'ı oy kullandı.

2022'deki seçimlerde yüzde 18,43 olarak belirlenen bu oran, 2017'de ise yüzde 19,2 olarak kaydedilmişti.

Vatandaşların 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirledikleri seçimlerin ilk turunda oylama sürerken, ülkede hareketli bir gün yaşanıyor.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, oy verme işlemleri başlamadan önce Nice'teki bir oy merkezinin açılmasını engellemeye çalışan kişi merkezin başkanına saldırdı.

Olayın ardından yakalanan saldırgan, gözaltına alındı.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, Lyon kentindeki aşırı sol destekçileri, seçim sonucu "ne olursa olsun", oylamanın 20.00'de sonlanmasının ardından kentin Presqu'ile bölgesinde toplanarak gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Lyon'da çok sayıda esnaf, 28 Haziran'dan bu yana, seçim akşamı çıkabilecek olaylara karşı iş yerlerini yağmalamalardan korumak amacıyla barikatlar kurarak önlem aldı.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Görev süresi 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin genel seçimleri kazanması durumunda istifa etmeyeceğini "Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir." sözleriyle dile getirmişti.