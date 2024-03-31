Fransa'da İsrail saldırılarında ölen çocuklar anısına 13 bin Filistin bayrağı dikildi

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Gennevilliers kentinde yaşayanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar anısına 13 bin Filistin bayrağı dikti.
Filistin destekçileri "30 Mart Filistin Toprak Günü"nde Gennevilliers'de bir araya geldi.
Vatandaşlar çocuklarıyla beraber kentteki bir yeşil alana, İsrail'in saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitiren her bir çocuk için bir Filistin bayrağı dikti.
Eyleme, Gennevilliers Belediye Başkanı Patrice Leclerc'in yanı sıra Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Elsa Faucillon da katıldı.
Leclerc'in X platformundan yaptığı açıklamaya göre, kentteki yeşil alana eylem sırasında yerleştirilen Filistin bayrağı sayısı 13 bin oldu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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