Fransa\'da sahipsiz hayvanlar için geniş barınak ağı

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Fransa'da, her yıl sokağa yaklaşık 100 bin hayvan terk edilirken, geniş barınak ağı sayesinde sahipsiz hayvanların sokaklarda kalmasının önüne geçiliyor.

Yaklaşık 80 milyon evcil hayvanın bulunduğu Fransa'da, sokağa bırakılması yasak olduğu için günlük hayatta sahipsiz hayvana pek rastlanmıyor.

Ülkede insanlar için "tehlike" arz edebilecek köpek ırklarının halka açık alanlarda tasmayla dolaştırılması zorunlu tutuluyor.

Evcil hayvanını sokağa terk edenler 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılıyor.

Buna rağmen her yıl ülkede yaklaşık 100 bin evcil kedi ve köpeğin sahipleri tarafından sokağa terk edildiği tahmin ediliyor.

Sokakta özellikle sahipsiz köpek görenler bulundukları belediye ile iletişime geçiyor, belediyeler de bu hayvanları toplayarak geçici bakım merkezlerine yerleştiriyor.

8 iş günü içinde sahipleri bulunamayan hayvanlar, ülkedeki 800 barınaktan birine gönderiliyor.

Ülkedeki geniş barınak ağı vasıtasıyla terk edilen köpeklerin sokaklarda kalmasının önüne geçiliyor.

Fransa'da 1845'te kurulan Hayvan Koruma Derneğinin (SPA), 64 barınak ve 12 hayvan bakım evi bulunuyor.

SPA'nın verilerine göre, derneğin barınakları 2023'te, çoğunlukla köpek ve kedilerden oluşan 44 bin 844 terk edilen veya kötü muamele gören hayvana ev sahipliği yaptı.

SPA'nın Orgeval kasabası şubesinde ekip şefi Aurelie Ithurbide, AA muhabirine ülkede sokağa terk edilen hayvanların barınaklara gelme ve sahiplendirilme sürecini anlattı.

Ithurbide, SPA'nın sadece bağışlarla yönetildiğini söyleyerek, Orgeval şubesinde kedi, köpek ve yeni evcil hayvan türlerini ağırladıklarını kaydetti.

Fransa'da kamuya açık alanda sahipsiz hayvan görüldüğünde belediye veya belediye polisiyle iletişime geçilmesi gerektiğini ifade eden Ithurbide, böylelikle bu hayvanların "geçici bakım merkezlerinde" ağırlandığını anlattı.

Ithurbide, her belediyenin sahipsiz hayvanlar için "geçici bakım merkezi" olmasının zorunlu olduğunu kaydederek, 8 iş günü içinde sahipleri tarafından alınmayan hayvanların genellikle barınaklara nakledildiğini belirtti.

Barınaklarda 6 aydan büyük tüm hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirildiğini aktaran Ithurbide, henüz kısırlaştırılmamış hayvanları sahiplenenlerden ise 300 avro depozito aldıklarını, hayvanlar kısırlaştırılınca da bu depozitoyu iade ettiklerini anlattı.

Aşırı hayvan popülasyonunun önünü almak için kısırlaştırma yönetimi

Evcil hayvanları kısırlaştırmanın faydalarına değinen Ithurbide, "Kısırlaştırma, üremeyi durdurmayı amaçlıyor, özellikle kedi ve köpeklerde aşırı nüfus oluşmasını önlemek için. Ayrıca hayvana da faydası var." değerlendirmesini yaptı.

Ithurbide, kısırlaştırmanın evcil hayvanlarda rahim ve göğüs kanserlerinin önüne geçtiğini de vurguladı.

Fransa'da evcil hayvanlar için kimlik numarası zorunluluğu var

Fransa'da evcil hayvanlar için kimlik numarası zorunluluğu olduğundan bahseden Ithurbide, artık bunun için genellikle evcil hayvanlara mikroçip takıldığını kaydetti.

Ithurbide, bu mikroçip okutulduğunda söz konusu hayvanın türü, yaşı ve sahibi hakkında bilgiler bulunduğunu belirtti.

Daha önce İspanya, Romanya ve Macaristan'dan getirtilen hayvanları barınakta ağırladıklarını söyleyen Ithurbide, evcil hayvanların Fransa'ya giriş ve çıkışları sırasında kuduz aşısı olması gerektiğini vurguladı.

Hayvanlar belirli koşullarda uyutulabiliyor

Ithurbide, barınaklarda sadece ciddi hastalık nedeniyle önemli ağrıları olan hayvanların uyutulduğunu anlattı. Ithurbide, bunun yanı sıra 8 iş günü içinde yer olmaması nedeniyle bir barınağa yerleştirilemeyen hayvanların da uyutulduğunu söyledi.

Orgeval'daki barınağa her yıl yaklaşık 700-800 hayvanın getirildiğini ve bir o kadarının da sahiplendirildiğini belirten Ithurbide, Kovid-19 salgını sonrasında terk edilen köpek sayısında artış olduğunun altını çizdi.

Ithurbide, sokakta yaşayan kedilerin de aşılandığını ve belediye adına kayıt ettirilerek mikroçip takıldığını ifade etti.

Farklı ülkelerde sokaklarda gezen sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmasının nüfus artışını ve hastalıkların bulaşmasını engellemek için iyi bir çözüm olacağını anlatan Ithurbide, sahipsiz hayvanların kamusal alanda gezmelerini engellemek adına kendilerine uygun güvenli alanlarda bakılmasını veya başka ülkelere nakledilmesini önerdi.