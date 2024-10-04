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Fransa'da Gensoru Önergesi

192 milletvekili, yeni Başbakan Barnier'e karşı gensoru önergesi verdi; seçim sonuçları yok sayıldı.

04.10.2024 19:46
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Fransa'da muhalefetten 192 milletvekili, merkez sağcı yeni Başbakan Michel Barnier hükümetine karşı Ulusal Meclis'e gensoru önergesi verdi.

Fransa'da sol ve çevreci partilerin ortak ittifakı olan Yeni Halk Cephesi (NFP), solun galip geldiği erken genel seçim sonuçlarını yok sayarak, merkez sağcı Barnier'yi başbakan olarak atayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisini sürdürüyor.

NFP'ye destek veren 192 milletvekili, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Barnier hükümetine karşı Meclis'e gensoru önergesi verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, Barnier'nin atanmasıyla genel seçim sonuçlarının yok sayıldığı belirtilirken, Macron'un NFP'nin ortak başbakan adayını hükümetin başına getirmesi gerektiği ifade edildi.

192 milletvekili, Macron'un genel seçimlerdeki mağlubiyetini kabul etmediğini vurguladı.

Fransa'daki seçim ve başbakan atama süreci

Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden iki ay sonra başbakanı atadı.

Solcu NFP'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde, hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve bu, Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını belirtmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta yeniden başlatan Macron, seçimin galibi olan solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve müzakerelerin devam edeceğini açıklamıştı.

Macron, merkez sağcı Barnier'yi 5 Eylül'de başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve destekçileri oluştururken, onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve ortakları izliyor.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

Kaynak: AA

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