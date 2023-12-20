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Fransa'da göç yasa tasarısı kabul edildi, hükümet zor durumda - Son Dakika
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Fransa'da göç yasa tasarısı kabul edildi, hükümet zor durumda

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin oylarıyla göç yasa tasarısı kabul edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tasarının aşırı sağın oyları olmasaydı da geçeceğini iddia etti. Bu durum ülkede siyasi kriz yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau'nun istifa ettiği belirtildi.

Fransa\'da göç yasa tasarısı kabul edildi, hükümet zor durumda
20.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:43
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Fransa'da göç yasa tasarısının aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin meclisteki oylarıyla kabul edilmesi, hükümet kanadını zor durumda bıraktı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, tartışmalı göç yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Darmanin, tasarının aşırı sağın oyları olmasaydı da meclisten geçmiş olacağını iddia etti.

Darmanin'in bu sözleri, muhalif milletvekillerince eleştirilirken, ulusal basında çokça yorumlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yapılan sayımlar sonucunda, meclisteki oylamada 88 RN partili milletvekillinin tasarı lehine oy verdiği, bu oylar olmadığı takdirde ise tasarı için gerekli çoğunluğa ulaşılmasının mümkün olmadığı belirlendi.

"Ülkede siyasi kriz yaşanıyor"

İçişleri Bakanı Darmanin'in iddiasının aksine tasarının, RN partisinin oyları sayesinde Parlamentodan geçmesi, muhalefetteki milletvekillerinin tepkilerine neden oldu.

İktidarın, aşırı sağın desteğiyle bu tasarıyı geçirmesi, ülkede "siyasi kriz" yaşandığı yorumunu gündeme taşırken hükümeti de zor durumda bıraktı.

Bu arada Fransız basını, tasarıya karşı çıkan Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau'nun istifa ettiğini belirtti.

Rousseau bu sabahki Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Rousseau'nun istifa ettiğini doğruladı ve yerine Agnes Firmin-Le Bodo'nun görevlendirildiğini duyurdu.

Veran, kabine bünyesinde göç yasa tasarısı bağlamında "iç çatışma yaşanmadığını" savundu.

Tasarının bir uzlaşmanın eseri olduğuna işaret eden Veran, "Göç konusunu ele almak riskli; tek başımıza karar veremeyiz." dedi.

Veran, tasarı metninde yer alan bazı düzenlemeleri sevmediklerine belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, tasarının anayasaya uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için Anayasa Konseyi'ne gönderileceğini aktardı.

Hükümet, göç yasa tasarısı bağlamında aşırı sağın siyasetini gütmekle itham edilirken, iktidar milletvekillerinin bir kısmı tasarıya destek vermedi.

Bu durum, mecliste salt çoğunluğu olmayan Macron hükümetinin, gelecekte sunacağı tasarılar için zorlanacağı şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan dün Macron, göç yasa tasarısının aşırı sağcı milletvekillerinin oyu sayesinde kabul edilmesi durumunda, anayasal yetkisini kullanarak tasarının tekrar Parlamentonun önüne gelmesini sağlayacağını belirtti.

Macron'un bu akşam konuk olacağı bir televizyon programında tasarıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Rousseau'nun da aralarında olduğu farklı bakanların, dün Parlamentonun bu tasarıya yeşil ışık yakması durumunda istifa edebileceklerini duyurmuştu.

Tasarıya tepki veren diğer bakanların istifa edip etmeyeceği veya Cumhurbaşkanı Macron'un kabinede değişikliğe gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA
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