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Fransa'da Hukuk Öğrencileri Ayrımcılığa Uğruyor - Son Dakika
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Fransa'da Hukuk Öğrencileri Ayrımcılığa Uğruyor

Fransa'da adlarından Mağrip veya Afrika ülkeleri kökenli oldukları anlaşılan hukuk öğrencilerinin staj başvurularında ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı. La Courte Echelle Derneği Başkanı Youssef Badr, adlarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan öğrencilerin başvurularında ayrımcılığa uğradığını belirtti. Derneğe başvuran öğrencilerin çoğunluğunun banliyölerden gelen ve yabancı adlı gençler olduğu tespit edildi.

Fransa\'da Hukuk Öğrencileri Ayrımcılığa Uğruyor
10.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 15:51
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Fransa'da adlarından Mağrip veya Afrika ülkeleri kökenli oldukları anlaşılan hukuk öğrencilerinin staj başvurularında ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı.

Le Parisien'in haberine göre, staj yapmak isteyen hukuk öğrencilerine yardımcı olan La Courte Echelle Derneğinin Başkanı Youssef Badr, adlarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan öğrencilerin başvurularında ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Badr, 2 yıldır faaliyet gösteren derneğin üniversite eğitiminin yarım bırakılmasıyla mücadele için kurulduğunu belirtti.

Özellikle kamuda çalışmak isteyenlere staj ayarlayan derneğe her gün yaklaşık 10 hukuk öğrencisinin başvurduğunu ifade eden Badr, bu başvuruların sayısının 2 yılda 5 bini aştığını kaydetti.

5 binden fazla kayda ilişkin değerlendirme yapan Badr, kendi staj taleplerine olumlu dönüş alamayarak derneğe başvuran öğrencilerin hep aynı profilde olduğunu, banliyölerden gelen, yabancı adlı gençler olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Badr, staj başvurularına yanıt alamayan hukuk öğrencilerinin yüzde 95'inin adlarından Mağrip ve Afrika ülkeleri kökenli olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Aynı özgeçmişe sahip öğrencilerden, adından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan birinin, Fransız asıllı bir diğer öğrenciye kıyasla ayrımcılığa maruz kaldığına dikkati çeken Badr, bu öğrencilerin "yeterliliklerine" değil "kim olduklarına" bakıldığını söyledi.

Badr, yabancı uyruklu öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılığı, Fransa'nın "inşa etmek istediği toplum" açısından "felaket" olarak niteledi.

Kaynak: AA
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Le Parisien, Afrika, Fransa, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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