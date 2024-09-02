Fransa'da Hükümet Kurma Sürecinde Bernard Cazeneuve İddiası - Son Dakika
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Fransa'da Hükümet Kurma Sürecinde Bernard Cazeneuve İddiası

Fransa'da erken genel seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda hükümet kurma süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakanlık koltuğuna getirebileceği isimler arasında eski Başbakan Bernard Cazeneuve'ün adı geçiyor.

02.09.2024 16:18
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Fransa'da erken genel seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda hükümet kurma süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakanlık koltuğuna getirebileceği isimler arasında eski Başbakan Bernard Cazeneuve'ün adı geçiyor.

Macron, seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan solcu Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ortak adayı Lucie Castets'i başbakan atamayacağını bildirmesinin ardından hükümet kurma müzakerelerini sürdürüyor.

23 Ağustos'tan bu yana yeni hükümeti kurmak için Elysee Sarayı'nda siyasileri ağırlayan Macron'un bugün görüşeceği isimler arasında Xavier Bertrand, eski Başbakan Bernard Cazeneuve ve eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ile François Hollande yer aldı.

Fransız basınına göre, başbakanlık koltuğu için eski Sosyalist Parti (PS) üyesi Bernard Cazeneuve'ün ismi öne çıkıyor.

Sol ittifakın liderliğinde bir hükümete sıcak bakmayan Macron'un, eski PS üyesi Cazeneuve ile görüşmesi ulusal basında Macron'un sol ittifakı bölmek istediği şeklinde yorumlandı.

Macron cephesi daha önce birçok kez sosyalistleri, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile içinde bulunduğu sol ittifakından ayrılarak kendileri ile hükümet kurma konusunda uzlaşmaya çağırırken, PS'den bu çağrılara olumlu bir yanıt gelmedi.

Sosyalistler parti içi bölünme iddialarını reddetti

Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu NFP ittifakının ikinci en büyük partisi olan PS'in lideri Olivier Faure, başbakanlık için Cazeneuve'ün adının geçmesinin, sosyalistler arasında bir "bölünme" yarattığı yönündeki iddiaları reddetti.

Solcu ittifakta kalmaya ve bir sol hükümetini desteklemeye devam edeceklerinin sinyalini veren Faure, Cazeneuve ile kişisel bir sorunun olmadığını ancak "Macronculuğun devamı niteliğindeki" bütün hükümet senaryolarına karşı çıkacaklarını bildirdi.

Faure, halkın sol ittifaka en fazla sandalye kazandırdığı seçimlerle "değişim arzusunu" dile getirdiğini vurguladı.

Aşırı solcular olası Cazeneuve hükümetine tepkili

Solcu NFP ittifakının en büyük partisi LFI, ittifakın ortak adayı Lucie Castets'in liderlik etmediği hiçbir hükümete destek vermeyeceklerini belirtti.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Cazeneuve'ün "Macroncu siyaseti" sürdüreceğini düşündüklerini kaydederek "Yeni Halk Cephesi ile yeni bir sayfa açmak istediklerini" vurguladı.

LFI parti koordinatörü Manuel Bompard ise konuya ilişkin değerlendirmesinde "Cumhurbaşkanı'nın tek takıntısı seçimleri kaybettiği halde gücü elinde bulundurmak için Yeni Halk Cephesi'ni bölmeye çalışması olduğunu" ifade etti.

2016-2017 yıllarında başbakanlık yapan Bernard Cazeneuve, meclisteki sol partilerin "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakına sıcak bakmadığı için 2022'de PS'den ayrılmıştı.

Macron, 26 Ağustos'ta solcu Castets'i başbakan atamayacağını duyurmuş ve siyasi liderlerle hükümet kurma müzakerelerini sürdüreceğini bildirmişti.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransız Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Hükümet Kurma Sürecinde Bernard Cazeneuve İddiası - Son Dakika

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