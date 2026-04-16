Fransa'da İnsan Hakları Savunucusuna Vize Engeli

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) dahil 7 sivil toplum kuruluşu (STK), Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq'ın direktörü Shawan Jabarin'in Fransa'ya girişinin engellenmesinin, insan haklarına yönelik "açık bir saldırı" teşkil ettiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu (CICC), Fransa merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Belçika merkezli "Adalet olmadan barış olmaz" insan hakları kuruluşu, Sınır Tanımayan Avukatlar, Berlin merkezli Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve Brüksel merkezli "Euromed Rights" isimli STK'ler, Jabarin'in Fransa'ya girişinin engellenmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Jabarin'in Fransa'ya girişini engelleme kararının "insan haklarına yönelik açık bir saldırı ve endişe verici bir gerileme" olduğu kaydedildi.

Al-Haq'ın en eski Filistinli insan hakları savunucu kuruluşu olduğuna işaret edilen açıklamada, Al-Haq dahil 3 Filistinli insan hakları kuruluşunun, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) çalışmaları nedeniyle ABD yönetiminin yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa dahil birçok ülkenin, ABD'nin yaptırımlarına ve İsrail'in insan haklarını savunan kurumlara yönelik tutumuna tepki gösterdiği hatırlatılarak, Paris hükümetinden bu tutumuna devam etmesi istendi.

Fransa'nın son dakikada vize vermeyi reddetmesiyle Jabarin'in Fransız Parlamentosu, sivil toplum kuruluşları ve Fransa Dışişleri Bakanlığı ile olan toplantılarına katılımının engellendiği ifade edilen açıklamada, Fransız makamlarının vize reddinin, Jabarin'in insan hakları savunucusu olarak yaptığı çalışmaları kısıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası hukuka yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu vize reddinin Fransa'dan endişe verici bir mesaj olduğu kaydedilerek "Vize verilmesinin reddi, insan hakları savunucularını hedef alan kısıtlamaların yeni bir örneği." ifadesine yer verildi.

"Yargıyı desteklemeye çalışan insan hakları savunucuları cezalandırılıyor"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Savaş ve insan hakları suçları nedeniyle aranan kişiler serbestçe seyahat ederken, hayatını uluslararası suçlar konusunda adaleti aramaya adayan bir insan hakları savunucusunun Şengen Bölgesi'ne girişinin reddedilmesi utanç verici ve son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

FIDH Başkanı Alexis Deswaef ise Al-Haq'ın, küresel insan hakları hareketine ciddi katkı sağlayan 3 Filistinli STK'den biri olduğuna işaret ederek, Fransa'nın 2018'de Al-Haq'a takdim ettiği "Fransa Cumhuriyeti Ödülü"nü bizzat Jabarin'in aldığını hatırlattı.

Deswaef, Fransız makamlarına bu kararlarını değiştirmeleri ve Jabarin'e vize vermeleri için çağrıda bulundu.

CICC Yetkilisi Alison Smith de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 2025'te Macaristan'da ağırlandığını, ardından Şengen Bölgesi'nde tutuklanmadan veya üye ülkelerden bir itiraz olmadan çıkabildiğini kaydederek "O sırada, yargıyı desteklemeye çalışan insan hakları savunucuları cezalandırılıyor ve meşru çalışmalarını yürütmeleri engelleniyor." dedi.

Süreç

Filistinli insan hakları savunucusu Jabarin'in Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesine gelmek için yaptığı vize başvurusu, Fransız makamları tarafından reddedilmişti.

Al-Haq'tan yapılan açıklamada, Fransa'nın Jabarin'in vize başvurusunu "son dakika" reddetme kararıyla Filistinlilerin haklarını savunmaya ve hesap verebilirliği tesis etmeye yönelik çabaların bir kez daha baltalandığı belirtilmişti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Al-Haq Direktörü Jabarin, "her türlü yıldırma ve susturma girişimine karşı Filistin halkının haklarını koruma ve adalet arama çabalarını sürdüreceklerini" söylemişti.