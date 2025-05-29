Fransa'da İslamofobiye Tepki Toplantısı - Son Dakika
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Fransa'da İslamofobiye Tepki Toplantısı

Fransa\'da İslamofobiye Tepki Toplantısı
29.05.2025 02:05
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Paris'te düzenlenen toplantıda artan Müslüman karşıtlığına dikkat çekildi ve güvenlik önlemleri vurgulandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkedeki artan Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) tepki amacıyla toplantı düzenlendi.

İslamofobi ile Mücadele Topluluğunun Bagnolet bölgesinde düzenlediği toplantıya, "Hepimiz İçin Basketbol" topluluğunun kurucularından Timothee Gauthierot, öğrencilere hizmet veren Salaam Sciences Po Derneği Başkanı Mohamed Chaia, İmam Noureddine Aoussat, Genel İş Sendikası (CGT) Tenon şubesi üyesi hasta bakıcısı Nicolas ve çok sayıda kişi katıldı.

Ülkede artan İslamofobi'ye karşı düzenlenen toplantıda, eğitimden sağlığa kadar farklı sektörlerde Müslüman karşıtlığına dikkati çekildi.

"Asıl hedefin başörtüsü ve Müslüman kadınlar olduğunu biliyoruz"

"Hepimiz İçin Basketbol" topluluğunun kurucularından Gauthierot, konuşmasında, Fransa'da basketbol müsabakalarındaki başörtüsüne yönelik yasağının 2023'te başladığını hatırlattı.

Fransız Senatosunun dini ya da siyasi çağrışım yapan kıyafetleri yasaklayan tasarıyı kabul ettiğini belirten Gauthierot, yakın zamanda bu tasarının Meclis'e geleceğini ifade etti.

???????"Genel olarak siyasi ya da dini çağrışım yapan kıyafetlerden söz ediliyor ancak asıl hedefin başörtüsü ve Müslüman kadınlar olduğunu biliyoruz." diyen Gauthierot, bunun spor başörtüsü takan Müslüman sporcuların basketboldan dışlanmasına neden olduğunu vurguladı.

Gauthierot, işte, sokakta, ev ararken şiddete maruz kalan Müslüman kadınlar için basketbol ve sporun "güvenli bölge" olarak görüldüğünü anlatarak, "Bugün artık burada bile rahat değiller. Bu diğer tüm şiddetlere eklenen bir şiddet daha." diye konuştu.

"Bugün İslamofobi öldürüyor"

Salaam Sciences Po Derneği Başkanı Chaia ise bu yıl ramazan ayında Müslüman ve Hristiyan öğrencilerin katıldığı bir okul yemeğiyle ilgili X'te yapılan paylaşım sonrası sosyal medyada yoğun saldırıya uğradıklarını aktardı.

Asılsız ifadelerin yer aldığı paylaşımın birçok yerel medya tarafından aktarıldığını ve maruz kaldıkları siber zorbalık nedeniyle aşırı sağcı grupların olası saldırı riskine karşı yemek etkinliğinde güvenlik önlemleri almak zorunda kaldıklarını söyleyen Chaia, "Bu olay bizde derin izler bıraktı. Maruz kaldığımız şey basit bir fikir ayrılığı değildi, bu planlı, medyada geniş şekilde yer alan ve büyük ölçekte yayılan İslamofobi'ydi. Bunu hiçbir zaman yeterince söylemiyoruz ancak bugün İslamofobi öldürüyor." dedi.

Genel İş Sendikası (CGT) Tenon şubesi üyesi hasta bakıcısı Nicolas da 2022'de acilde çalışan bir doktorun sağlık kurumlarında "radikalleşmeyi önlemek" konulu bir rapor hazırladığını belirtti.

Nicolas, Laiklik Gözlemevi'nin 2023'te yayımladığı rehberde, bir simgenin taşıyan kişinin niyetiyle dini anlam kazanabileceğinin belirtildiğini ve bunun sonucunda hastanelerde cerrahi bonelerin başörtüsü olarak algılandığını aktardı.

Başörtülü çalışanların cerrahi bone takmasına rağmen bu uygulamaya devam eden meslektaşları hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve bunun işten çıkarılmaya kadar uzanabileceğini ifade etti.

"Devlet İslamofobi'sine karşı ayağa kalkmak gerekiyor"

İmam Aoussat da Filistin konusundaki vaazları ve şiddete teşvik ettiği iddiaları nedeniyle polis tarafından bu şubat ayında sabah saatlerinde evinden alındığını anlattı.

Bu nedenle iftira gerekçesiyle Fransız devletine karşı dava açan ilk imam olacağını belirten Aoussat, son 20 yılda Fransa'da 35 caminin tahrip edildiğini ifade etti.

Bu yıl ramazan ayından bir gün önce Jargeau kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisinin kundaklandığını kaydeden Aoussat, camilere saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İslamofobi'ye karşı olduğunu dile getiren Aoussat, "Devlet İslamofobi'sine karşı ayağa kalkmak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Fransa, Yaşam, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da İslamofobiye Tepki Toplantısı - Son Dakika

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