Fransa'da Kuraklık Su Kısıtlamalarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Kuraklık Su Kısıtlamalarını Artırıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da kuraklık 2012'den bu yana en yüksek seviyede, su kısıtlamaları genişletildi.

Fransa'da kuraklık 2012'den bu yana temmuzda kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşırken, bazı vilayetlerde su kısıtlamaları da artırıldı.

Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre, temmuz ortası itibarıyla Fransa ana karasının yüzde 96,5'inde kuraklık yaşanıyor. Ülke genelinde 3 vilayet dışında kısmi veya tam su kısıtlamaları uygulanıyor.

Kuraklık 2012'den bu yana temmuzda kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşırken, bazı vilayetler de yeni sıcak hava dalgasının ve meteorolojik koşulların etkisiyle mevcut su kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldı.

Bu kapsamda Orne vilayetinde kuraklık krizi yaşanan 5 bölgede su kıtlığını önlemek için yeni tedbirler devreye alındı.

Aisne vilayetinde, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle olası bir kıtlığa karşı yeni kullanım tedbirleri yürürlüğe kondu. Vilayetin bazı bölgelerinde etkili olacak tedbirler kapsamında, oto yıkama servisleri dışında araç yıkanması, yüzme havuzlarının doldurulması yasaklandı. Çiftçilerin tarımsal faaliyetler için kullandığı suları da azaltmaları istendi.

Drome vilayeti de kuraklık nedeniyle su kullanım kısıtlamalarının artırıldığı vilayetler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Fransa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Kuraklık Su Kısıtlamalarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

17:43
Her şey yeniden başlıyor Beşiktaş’a Salah transferinde yeni umut
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:56:13. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Kuraklık Su Kısıtlamalarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.