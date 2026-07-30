Fransa'da Kuraklık Su Kısıtlamalarını Artırıyor

Fransa'da kuraklık 2012'den bu yana temmuzda kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşırken, bazı vilayetlerde su kısıtlamaları da artırıldı.

Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre, temmuz ortası itibarıyla Fransa ana karasının yüzde 96,5'inde kuraklık yaşanıyor. Ülke genelinde 3 vilayet dışında kısmi veya tam su kısıtlamaları uygulanıyor.

Kuraklık 2012'den bu yana temmuzda kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşırken, bazı vilayetler de yeni sıcak hava dalgasının ve meteorolojik koşulların etkisiyle mevcut su kısıtlamalarını sıkılaştırma kararı aldı.

Bu kapsamda Orne vilayetinde kuraklık krizi yaşanan 5 bölgede su kıtlığını önlemek için yeni tedbirler devreye alındı.

Aisne vilayetinde, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle olası bir kıtlığa karşı yeni kullanım tedbirleri yürürlüğe kondu. Vilayetin bazı bölgelerinde etkili olacak tedbirler kapsamında, oto yıkama servisleri dışında araç yıkanması, yüzme havuzlarının doldurulması yasaklandı. Çiftçilerin tarımsal faaliyetler için kullandığı suları da azaltmaları istendi.

Drome vilayeti de kuraklık nedeniyle su kullanım kısıtlamalarının artırıldığı vilayetler arasında yer aldı.