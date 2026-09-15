Fransa'da La Poste sistem arızası posta hizmetlerini sabah saatlerinde aksattı

Fransa'da posta kurumunun bilgisayar sisteminde geciken güncelleme nedeniyle ülke genelinde posta hizmetleri aksadı.

Ülkedeki posta kurumu La Poste'dan yapılan açıklamada, bilgisayar sistemiyle ilgili bir sorun nedeniyle posta şubelerindeki hizmetlerde aksamalar yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, kuruma bağlı bankamatik ve çevrim içi hizmetlerinin çalıştığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kurumun bilgisayar ağında gece yapılması planlanan güncellemede gecikme yaşandı.

Bu nedenle, sabah saatlerinde ülke genelindeki posta şubelerinde, pul satışı, kargo ve posta gönderileri gibi hizmetler aksadı.

La Poste, bilgisayar sistemiyle ilgili sorunun çözüldüğünü ve öğleden sonra posta hizmetlerinin ülke genelinde normale döndüğünü bildirdi.