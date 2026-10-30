Fransa'da liman işçileri askeri sevkiyata karşı 24 saatlik grev başlattı

Fransa'da liman işçileri, ticari limanların askeri faaliyetler için kullanılmasına karşı 1 günlük grev başlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da limanların askeri faaliyetler için kullanılmasına tepki gösteren liman işçileri, 24 saatlik greve gitti.

Genel İşçi Sendikası (CGT) Ulusal Limanlar ve Rıhtımlar Federasyonu Genel Sekreteri Tony Hautbois, grev boyunca Fransa'daki limanların yüzde 95'inin faaliyetlerinin duracağını belirtti.

Söz konusu limanlardaki işçilere, grev kapsamında gemilere mal yükleyip boşaltma faaliyetlerine katılmamaları çağrısı yapıldı.

Fransız liman işçilerinin de katıldığı küresel iş bırakma eylemine, 22 ülke ve bölgedeki 113 limanda çalışan işçileri temsil eden 25'ten fazla sendikanın katılacağı bildirilmişti.

Eylemlerle, sivil limanlar üzerinden çatışma bölgelerine silah ve askeri teçhizat sevkiyatının durdurulması amaçlanıyor.

Fransız liman işçileri, ayrıca hükümetin gelecek yıl için hazırladığı bütçe tasarısına da karşı çıkıyor.