Fransa'da lise eylemlerinde polis şiddetine 36 soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Fransa'da lise eylemlerinde polis şiddetine 36 soruşturma başlatıldı

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 17 Eylül'den bu yana lise eylemlerinde açılan 36 polis şiddeti soruşturmasının 4'ünün ağır yaralanmayla ilgili 10 fiziksel şiddete ait olduğunu açıkladı. Eylemlerde 6 binden fazla kişi gözaltına alınmış, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.

Fransa'da 17 Eylül'den bu yana devam eden lise eylemlerinde 4'ü ağır yaralamalara ilişkin 36 polis şiddeti soruşturması başlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Fransız Senatosu Kanunlar Komisyonunda ülkede devam eden lise eylemlerine müdahaleyi ve kamu düzenini sağlamak için alınan önlemleri değerlendirdi.

Liselilerin eylemlerini barışçıl şekilde sürdürdüğü ve taşkınlık yapmadığı durumlarda polis müdahalesinin olmadığını savunan Nunez, hükümetin gençleri bastırdığı iddialarını yalanladı.

Nunez, hükümetin bu protestolara sadece saygı göstermekle kalmadığını aynı zamanda kolluk kuvvetleriyle de eylemlerin denetlenmesini ve güvenliğini sağladığını söyledi.

Öte yandan Nunez, eylemlerin başından bu yana polisin denetlenmesinden ve soruşturulmasından sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) 36 soruşturma açıldığını açıkladı.

Polis şiddeti soruşturmalarının, 4'ü ağır yaralanmayla ilgili 10 fiziksel şiddete ilişkin olduğunu kaydeden Nunez, bazı polisler hakkında da cinsel şiddet iddialarının soruşturulduğunu belirtti.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle liselilerin 17 Eylül'den itibaren düzenlediği eylemler farklı kesimlerin de desteği ile çok sayıda kente yayılmıştı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde 6 binden fazla kişi gözaltına alınmış, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.

Eylemlerde polis müdahalesinin ardından bir genç gözünü kaybetmiş, şok bombası nedeniyle bir öğrencinin de eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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