Fransa'da lise sendikası somut duyuru çıkmayınca 6 Ekim eylemlerine devam çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fransa'da lise sendikası somut duyuru çıkmayınca 6 Ekim eylemlerine devam çağrısı yaptı

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Fransa'da Lise Sendikası Birliği, Eğitim Bakanı ile görüşmede somut duyuru yapılmadığını belirterek 6 Ekim eylemlerine devam çağrısı yaptı. Öğrenci Birliği ise 6 Ekim'de okullardaki eylemlerin süreceğini, öğleden sonra çalışanlarla gösterilere katılacaklarını duyurdu.

Fransa'da Lise Sendikası Birliği (USL) Başkanı Ryad Rani, Eğitim Bakanı Edouard Geffray ile yaptıkları görüşmede lise öğrencilerinin talepleriyle ilgili somut bir duyuru yapılmadığı için eylemlere devam etme çağrısında bulundu.

Bakan Geffray, başkent Paris'teki Bakanlık'ta öğrenci sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sendika temsilcileri, Bakanlığın önünde basın toplantısı düzenledi.

Lise Sendikası Birliği (USL) Başkanı Rani, burada yaptığı konuşmada, Geffray'nin "liselerde demokrasi" konulu görüşmeler başlatılmasını teklif ettiğini belirtti.

Rani, Geffray'nin görüşmede eğitim konusunda 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerini beklemelerini söylediğini ancak buna anlam veremediklerini dile getirdi.

Bakanla yaptıkları görüşmede somut bir duyuru yapılmadığını ifade eden Rani, bu nedenle sendika olarak eylemlere devam edilmesi ve 6 Ekim'deki gösterilere katılma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Rani, Fransız bakanla yaptıkları görüşmede dile getirdikleri öğrencilerin talepleri hakkında, "Liseliler bu hükümetten somut adımlar bekliyor ve bugün bunları alamadık." dedi.

Somut duyurular yapılmadıkça pes etmeyeceklerini vurgulayan Rani, okul binalarının renovasyonu için bütçe ayırılması gerektiğini, mevcut binaların iklim koşullarına uyumlu olmadığını kaydetti.

Rani, öğrencilerin, hayat ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini istediğine işaret ederek, "Son 10 günde gördüğümüz görüntüler göz önünde bulundurulunca, bu ülkenin gençliğinin başkaldırmaya cüret ettiğinde kötü muamele ve baskı gördüğü açık." ifadelerini kullandı.

"Dün ivme kazanan öğrenci hareketi şimdiden tarihi nitelikte"

Öğrenci Birliği (UE) Genel Sekreteri Eloise Lefebvre-Milon, hükümetin stratejisinin, kendilerini seçimlerden önce başka bir görüşme yapmak üzere çağırmak olduğunu belirtti.

Bunun gençlerin ve öğrencilerin talepleri karşısında yetersiz olduğunu vurgulayan Lefebvre-Milon, "Dün ivme kazanan (öğrenci) hareketi şimdiden tarihi nitelikte." dedi.

Tüm üniversitelileri, baskıya karşı gelmek için eylem yapan lise öğrencilerine katılmaya çağıran Lefebvre-Milon, eğitim alanındaki yatırımların yetersiz olduğunu kaydetti.

Lefebvre-Milon, üniversite öğrencilerinin liselilerle aynı talepleri paylaştığının ve gençlik için daha fazla bütçe istediğinin altını çizerek, "(Gençlik) Ülkenin geleceğini temsil ediyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşı olan yabancı öğrencilerin Fransa'da üniversiteye kayıt ücretlerinin 16 kat arttığını hatırlatan Lefebvre-Milon, "Fransa'nın her yerinde eğitimlerine devam edip edemeyeceğini öğrenmeyi bekleyen yabancı öğrenciler var." ifadesini kullandı.

Lefebvre-Milon, 6 Ekim sabahı üniversite ve liselerdeki eylemlerin devam edeceğini, öğleden sonra ise öğrencilerin çalışanlarla birlikte ülkedeki büyük gösterilere katılacağını belirtti.

Eylemlerde yaşanan şiddetle ilgili Lefebvre-Milon, "İlk şiddet polislerden geliyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
EğitimGüncel6 EkimFransaDünyaSon Dakika

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