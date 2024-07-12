Fransa'da Müslüman Aileye Ateş Açan Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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Fransa'da Müslüman Aileye Ateş Açan Kişiye Hapis Cezası

Fransa'da Bas-Rhin eyaletine bağlı Saverne'de bir mahkeme, Müslüman bir ailenin seyahat ettiği araca ırkçı söylemlerde bulunarak ateş açan 61 yaşındaki şahsa 6 ay hapis cezası verdi. Şahıs ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurmaktan men edildi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılında Müslüman karşıtı eylemlerde yüzde 30'luk bir artış kaydedildi.

12.07.2024 19:56
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Fransa'da mahkeme, Müslüman bir ailenin seyahat ettiği araca ırkçı söylemlerde bulunarak ateş açan kişiye 6 ay hapis cezası verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bas-Rhin eyaletine bağlı Saverne'de mahkeme, ırkçı ifadeler kullanarak Müslüman ailenin seyahat ettiği araca ateş açan 61 yaşındaki şahıs hakkında hükmünü verdi.

Saverne Savcısı Aline Clerot, şahsın 5 yıl silah bulundurmaktan men edildiğini ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Bölgesel yayın yapan Fransız gazetesi DNA'ya göre 6 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir şahıs Bas-Rhin vilayetine bağlı Wangenbourg-Engenthal'de yolunu arayan Müslüman bir ailenin bulunduğu araca ateş etti. Şahsın Müslüman aileye yönelik "Pis Araplar, mahallelerinize dönün" gibi ırkçı ifadeler kullandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı 2023 yılında 242 Müslüman karşıtı eylemde bulunulduğunu ve bu eylemlerin sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artış kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Fransa, İnsan Hakları, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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