Fransa'da Müslüman Aileye Ateş Açan Kişiye Hapis Cezası

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Fransa'da mahkeme, Müslüman bir ailenin seyahat ettiği araca ırkçı söylemlerde bulunarak ateş açan kişiye 6 ay hapis cezası verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bas-Rhin eyaletine bağlı Saverne'de mahkeme, ırkçı ifadeler kullanarak Müslüman ailenin seyahat ettiği araca ateş açan 61 yaşındaki şahıs hakkında hükmünü verdi.

Saverne Savcısı Aline Clerot, şahsın 5 yıl silah bulundurmaktan men edildiğini ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Bölgesel yayın yapan Fransız gazetesi DNA'ya göre 6 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir şahıs Bas-Rhin vilayetine bağlı Wangenbourg-Engenthal'de yolunu arayan Müslüman bir ailenin bulunduğu araca ateş etti. Şahsın Müslüman aileye yönelik "Pis Araplar, mahallelerinize dönün" gibi ırkçı ifadeler kullandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı 2023 yılında 242 Müslüman karşıtı eylemde bulunulduğunu ve bu eylemlerin sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artış kaydedildiğini açıklamıştı.